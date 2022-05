Cambio start met deelauto's in Geel: “Als het aanslaat, breiden we verder uit”

GeelInwoners van Geel kunnen voortaan een auto uitlenen via het autodeelsysteem van Cambio. Op verschillende locaties in de stad komt een voertuig te staan dat na reservatie gebruikt kan worden. “Als het autodelen aanslaat, zal de stad het autodeelsysteem nog verder uitbreiden”, zegt schepen van Mobiliteit Marlon Pareijn.

In Turnhout is het principe van autodelen al langer ingeburgerd. Daar werd onlangs de achtste Cambio-deelwagen in gebruik genomen. Cambio telt er al meer dan tweehonderd leden, die vorig jaar 2.782 ritten met een deelauto deden. Voortaan kunnen ook inwoners van Geel een deelwagen gebruiken als ze geen eigen auto hebben. “Cambio autodelen valt best te vergelijken met een uitleendienst, maar dan niet voor boeken of DVD’s, maar voor auto’s. Wie bij Cambio aangesloten is kan een auto reserveren voor de periode dat hij er één wil, op het moment dat hem het best uitkomt”, klinkt het bij stad Geel. “Een Cambio-gebruiker betaalt in functie van het gebruik — tijd en kilometers — en kan dus heel wat geld uitsparen als de auto slechts sporadisch gebruikt wordt. Van de wagens zelf (onderhoud, keuring, administratie, ...) hoef je je niks aan te trekken.”

Standplaatsen

In eerste instantie voorziet Cambio drie deelwagens voor Geel. Dat aantal wordt op termijn verder uitgebreid. “Wie in Geel wil autodelen, kan terecht op een van de drie standplaatsen. Er staat een stadswagen aan het station, in de J.B.- Stessensstraat en aan de parking van Sanofi/Cipal aan de Diestseweg”, zegt mobiliteitschepen Marlon Pareijn. “Er wordt gestart met drie deelwagens op fossiele brandstoffen, later dit jaar komen daar nog twee elektrische wagens bij aan De Bogaard en IOK. Aan het station komt ook nog een bestelwagen.”

Parkeerdruk

Het stadsbestuur van Geel ondersteunt het autodeelsysteem financieel. Omdat met het systeem tegemoet komt aan de lokale parkeerdruk. “Eén cambio-wagen vervangt minstens 8 tot 12 particuliere wagens in de buurt. Het draagt ook bij tot een beter milieu. Als het autodelen aanslaat, zal de stad het autodeelsysteem nog verder uitbreiden.”

Inwoners van Geel die nu aansluiten bij Cambio kunnen beroep doen op het proefaanbod dat Cambio samen met de stad aanbiedt. “Dankzij dit proefaanbod betaal je geen instapkosten en kun je het systeem dus gemakkelijk uittesten en ervaren of autodelen iets voor jou is. Wie zich aansluit bij Cambio krijgt toegang tot het cambio-wagenpark en dit voor alle deelwagens in heel België. De gebruiker reserveert de auto van zijn keuze waar hij dat wenst”, klinkt het.

Infomoment

Gebruikers betalen een beperkt maandelijks abonnement (4 of 8 euro) en betalen verder enkel in functie van hun gebruik. Wie veel rijdt betaalt wat meer, wie een maand nauwelijks rijdt betaalt enkel het abonnement en die ene of paar ritten. Alle kosten zoals verzekering of brandstof zijn in de prijs inbegrepen. Op 15 juni om 20 uur is er een vrijblijvend infomoment voor inwoners van Geel. Inschrijven voor dit infomoment doe je via www.cambio.be/geel.