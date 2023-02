Burgers kunnen digitaal ideeën aanleveren voor veiligere stad: “Drempel is lager dan bij een veiligheidscafé”

GeelTot 26 februari kunnen Gelenaars zelf ideeën voor een veiligere stad aanleveren. Geselecteerde ideeën - over onder meer verkeersveiligheid, cybersecurity, en woninginbraken - worden nadien uitgewerkt in samenwerking met veiligheidsexperts, waarna de projecten bij voldoende stemmen ook effectief worden opgenomen in het veiligheidsplan van de stad.