Burenruzie loopt uit de hand: man (44) verwondt buurman met samoeraizwaard

Beklaagde K.V.G. woont intussen in Leopoldsburg. Op 26 maart 2022 woonde hij nog in een appartementsgebouw in Geel. Hij kreeg het die dag aan de stok met een buurman. “Het slachtoffer zat samen met zijn vrouw en kind op hun terras. De beklaagde was dronken en begon racistische beledigingen naar het hoofd van zijn buurman te schilderen”, zegt openbaar aanklager Veerle Van Gorp. “Toen het slachtoffer even later het vuilnis wilde buitenzetten, stond beklaagde hem op te wachten met een groot mes. Het bleek om een samoeraizwaard te gaan. Hij maakte steekbewegingen met het mes.”