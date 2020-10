Bruce Springsteen looft etalage van Tony’s Muziekhuis op Twitter: “Een prachtig handgeschilderd raam in België”

Turnhout Afscheid van oud-burgemees­ter Marcel Hendrickx (85), een grote mijnheer: “Hij heeft Turnhout op de kaart gezet”

18:42 De politiek in Turnhout is in rouw na het overlijden van oud-burgemeester Marcel Hendrickx (85). Niet alleen bij CD&V wordt getreurd om zijn dood. Ook door zijn politieke tegenstanders werd Marcel gewaardeerd, als mens én als politieker. Hij overleed maandag aan de gevolgen van longkanker. “Marcel was zoveel meer dan alleen de Vrij-dagen”, klinkt het.