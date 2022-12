Bruce Springsteen in de wolken met etalage Geelse platenwinkel: The Boss deelt foto op Facebook

“Voor de release van ‘Only The Strong Survive’ ging Tony’s Muziekhuis in België opnieuw ‘all the way’”, schrijft de Amerikaanse zanger op zijn Facebookpagina. En die ‘opnieuw’ mag je gerust letterlijk nemen. In 2020 postte hij ook al een foto van de zaak op zijn Twitteraccount. The Boss kent dus zijn wel degelijk zijn fans, ook als die zich in de Kempen bevinden.