Bouwkranenspecialist De Ceuster verhuist naar Geel: “Locaties in Lommel waren te klein geworden, maar met vestiging in Geel besparen we ook brandstof”

GeelVanaf januari 2023 vind je bouwkranen De Ceuster niet langer meer in Lommel, maar wel in Geel. Het bedrijf, dat meer dan 35 jaar geleden werd opgericht, is de nieuwe eigenaar van 2,5 hectare bedrijventerrein van het voormalige Aannemingen Janssen aan de Van Doornelaan, vlakbij de fly-over.

De verhuis is volgens CEO Davy De Ceuster noodzakelijk om de groei en ontwikkeling van de verkoop, verhuur en service van bouwkranen verder te zetten. “Beide locaties in Lommel zijn te klein geworden, maar dat is niet onze enige drijfveer. De nieuwe locatie in Geel ligt vlakbij het op- en afrittencomplex van de E313 die Antwerpen verbindt met Hasselt. Een interne studie wees uit dat 80 procent van onze vrachtwagens elke dag die opritten neemt om onze klanten te bedienen”, licht De Ceuster toe.

10 miljoen euro

“Naast een verhoogde efficiëntie en groei, besparen we daardoor ook op brandstofkosten en de verloren tijd op de befaamde Noord-Zuidverbinding (in Limburg, red.). Geel ligt nu eenmaal centraler dan Lommel, waardoor we straks makkelijker onze meest actieve regio’s Limburg, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Wallonië kunnen bedienen, maar met onze bouwkranen ook sneller in Brussel, Oost- en West-Vlaanderen zijn.”

Met de verhuis en de aankoop van de nieuwe locatie investeert het bedrijf, dat vandaag bestaat uit 25 vaste medewerkers en enkele freelancers, een bedrag van meer dan 10 miljoen euro. Het is de derde en grootste investering van het bedrijf op korte tijd. Eerder werd het vrachtwagenpark verder vernieuwd en vergroend, en de verhuurvloot verder uitgebouwd. Op de nieuwe site aan de Van Doornelaan wordt er volop gewerkt, verbouwd en alles voorbereid voor het inhuizen van het bekende bouwkranenbedrijf.

Tweede generatie

Vanaf januari wordt het voormalige bedrijventerrein van Aannemingen Janssen de nieuwe uitvalsbasis van bouwkranen De Ceuster, dat meer dan 35 jaar geleden werd opgericht in Lommel door de vader van Davy De Ceuster. “Mijn vader richtte het bedrijf op en startte als een bescheiden leverancier van betonmolens, bouwliften en allerhande werftoebehoren. Hij had toen al een eigen lasatelier, waarin hij zijn eigen bouwliften, stellingen en stapelbakken maakte. Vanaf 1988 zijn er de bouwkranen bijgekomen. In 1997 ben ik zelf mee actief in het bedrijf gestapt.”

Drie jaar geleden nam Davy als enige van de tweede generatie het bedrijf over van zijn vader en zus. “We stonden op een kruispunt. Onze visies kwamen niet meer overeen. Op een constructieve manier, met wederzijds respect, hebben we toen een passende oplossing gezocht met een externe partij. Het was het moment waarop mijn vader de touwtjes losliet. Als het nodig is, kan ik nog steeds bij hem terecht voor zijn advies en jarenlange technische ervaring.”

