Blauwalgen duiken ook op in Kempisch Kanaal

Niet verwarren met kroos

De bacteriën vormen bij bloei een drijflaag die eruit kan zien als een blauwgroene tot roodbruine, olie- of verfachtige laag. Daarnaast kan er in de oeverzone ook wit of blauw schuim opduiken. Een andere aanwijzing kan ongeziene sterfte van vissen of watervogels zijn. Verwar een drijflaag met blauwalgen niet met een bedekking van het wateroppervlak door kroos, stuifmeel of andere bacteriën. In het eerste geval bestaat de bedekking uit afzonderlijke kleine groene plantjes. Deze dunne drijflaagjes zijn gemakkelijk herkenbaar doordat ze bij verstoring in kleine stukjes uiteenvallen. Drijflagen van blauwalgen sluiten na verstoring zoals olie direct weer aaneen.