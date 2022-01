Bewoner (66) overleden bij brand in studio

voetbal eerste nationale Jens Verbeek (Dessel Sport): “Ik ben er trots op dat ik in de heenronde een vaste waarde was”

In eerste nationale opent Dessel Sport zaterdagavond de tweede competitiehelft met een thuiswedstrijd tegen La Louvière. Dessel is de leider, La Louvière is in het algemeen klassement de op één na slechtste leerling van de klas. Dessel is met 32 gescoorde doelpunten de meest productieve ploeg van de reeks. La Louvière vond in de voorbije veertien duels slechts zes keer de weg naar doel. Maar in voetbal is alles mogelijk.

27 januari