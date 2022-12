Batterij vliegt in brand: bewoner blust zelf de vlammen

Kempen Knallend het nieuwe jaar in? Ontdek hier in welke Kempense gemeente het wél en niét mag

Zaterdagavond zwaaien we het oude jaar uit. Voor veel mensen moet die overgang van oud naar nieuw gepaard gaan met knallend vuurwerk. Maar mag je in de Kempen wel vuurwerk afsteken? In de meeste gemeenten is het verboden. Al wordt hier en daar een oogje dichtgeknepen. In een aantal gemeenten was het wel mogelijk om een vuurwerkvergunning te bekomen. Een overzicht.

29 december