Basisschool De Burgstraat en kinderopvang de Bengelbende krijgen groene speelruimtes

Ook in beroep geen vergunning voor gemeen­schaps­cen­trum van Evangeli­sche Christenen

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft in de beroepsprocedure donderdag besloten om geen vergunning te verlenen voor de bouw van een gemeenschapscentrum in de Westelse wijk Trienenkant. Eerder had ook al het schepencollege een vergunning geweigerd.