Bart zoekt getuigen van ongeval waarbij auto hem aanreed: “Chauffeur heeft me thuis nog afgezet, maar is vertrokken toen hij zogezegd de papieren in zijn wagen ging halen”

GeelBart Lauwers en zijn vriendin Amelie Matheve uit Geel zijn op zoek naar getuigen van een ongeval met een ietwat bizarre afloop. Een chauffeur reed woensdagavond Bart op zijn fiets aan, maar toonde zich wel erg hulpvaardig door Bart thuis af te zetten en zijn spullen ook nog mee naar binnen te brengen. Toen hij nadien echter zogezegd zijn papieren in zijn wagen ging halen, verdween hij met de noorderzon. “De chauffeur was na het ongeval ijzig kalm en maande voorbijgangers aan om door te rijden, waardoor de politie er niet werd bijgehaald.”

Het ongeval gebeurde woensdagavond rond 17.15 uur op het kruispunt van de Koning-Albertstaat met Hulsterveld in Geel. Bart Lauwers fietste na zijn werk naar huis en reed langs de brug van de Koning-Albertstraat in Stelen naar beneden, in de richting van de ringlaan. Bij het eerste kruispunt met Hulsterveld, een kleine zijweg, liep het echter fout.

“De chauffeur stond nochtans te wachten, zelfs nog voor het fietspad”, vertelt Bart. “Veel auto’s staan daar immers al op het fietspad om af te draaien, omdat de zichtbaarheid er niet optimaal is. Ik had dus verwacht dat de wagen mij had gezien, maar net toen ik er passeerde met mijn koersfiets gaf de chauffeur gas en reed hij mij aan. Het was maar een klein tikje, maar ik werd op de rijbaan gekatapulteerd en mijn fiets lag aan de overkant van de straat. Gelukkig kwam er op dat moment geen andere auto aangereden.”

IJzig kalm

Op het eerste gezicht lijkt er niet zoveel aan de hand. Bart loopt wel wat averij op maar is bij bewustzijn, al verkeert hij natuurlijk wel in shock. De chauffeur stapt ook uit om zich te vergewissen van de situatie. “Er zijn nog mensen gestopt om te helpen, maar de chauffeur zei tegen iedereen dat het oké was”, vervolgt Bart. “Hij was vriendelijk en ontfermde zich over mij, maar bleef wel opvallend ijzig kalm, hield iedereen op een afstand en maande hen aan om door te rijden.”

Volledig scherm Het ongeval deed zich voor op het kruispunt van de Koning-Albertstraat met Hulsterveld. © Google Street View

Doordat Bart nog onder de indruk van de feiten was en de bestuurder andere getuigen uitdrukkelijk geruststelde, kwam de politie er uiteindelijk niet aan te pas. De chauffeur stak de fiets van Bart in zijn wagen en zette hem thuis af in de Burgstraat. Zijn vriendin Amelie Matheve was intussen al thuis. “Die man heeft zelfs nog de fiets van Bart naar binnengebracht en kwam nog een tweede keer binnen om zijn rugzak af te geven”, gaat Amelie van wal. “Daarna wandelde hij rustig naar buiten om ‘zijn papieren’ te halen in de auto. Daarop is hij gewoon doorgereden en heeft hij dus vluchtmisdrijf gepleegd.”

Elleboogfractuur

Op de spoeddienst van het ziekenhuis bleek Bart een elleboogfractuur en een kneuzing aan zijn voet te hebben opgelopen. “Daar vertelden ze hem dat je bij een ongeval met gekwetsten altijd de politie erbij moet halen, maar mijn vriend was zo van slag dat hij op dat moment niets ondernomen heeft”, zegt Amelie. “Om diezelfde reden heeft hij ook geen nummerplaat genoteerd. Het ongeval wordt gezien als een werkongeval dus er is qua verzekering niet zozeer een probleem, maar we blijven gewoon met een wrang gevoel achter dat die man is doorgereden. Je verwacht het niet nadat hij zo behulpzaam was geweest. Was hij misschien niet verzekerd?”

De chauffeur reed met een Skoda Octavia, sprak met een Antwerps accent en is vermoedelijk ongeveer 40 jaar oud. Amelie en Bart kunnen pas zaterdag aangifte doen bij de politie en willen intussen al een oproep naar getuigen doen. “Getuigen mogen zich melden bij de politie. Tegelijkertijd willen we ook mensen in het algemeen oproepen dat als ze een ongeval zien gebeuren, ze de politie steeds bellen. Op zo’n moment is het slachtoffer immers niet in staat om helder te denken.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.