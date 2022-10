Archivaris vertelt over het 'geheim' van abdij van Averbode

Kempen VIDEO. ‘Van hut no haar’, ‘bediejeme’ of ‘een moerzaak’: hoe goed is úw Kempisch?

‘Van hut nor haar’, ‘bediejeme’ of ‘een moerzaak’. Begrijp je deze woorden? Dan is de kans groot dat je uit een Kempens dorp komt. In algemeen Nederlands heet dat ‘Van hier naar daar’, ‘bijna’ of ‘een mier’. Ken jij Huirtuit, Kastel en Hilset? Ontdek hier onze spoedcursus Kempens voor beginners. ‘Zaade mee’?

21 oktober