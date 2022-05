Albert Heijn levert voortaan ook aan huis in de Kempen

In juli 2020 lanceerde de keten de succesvol leverdienst ‘Albert Heijn aan huis’. Vandaag staat de teller op 219 Vlaamse gemeenten waar boodschappen geleverd kunnen worden. In al die gemeenten kunnen ook zakelijke klanten boodschappen op factuur bestellen. Met de zakelijke dienst ‘Albert Heijn op ’t werk’ mikt Albert Heijn op kmo’s, zelfstandige beroepers en zelfstandige ondernemers. ​Deze dienst werd in maart 2022 gelanceerd. ​

Nu wordt de dienst dus wederom uitgebreid met 50 nieuwe postcodes, waar zowel particuliere als zakelijke klanten kunnen bestellen. Opvallend is dat er nu ook geleverd kan worden in de Kempen. Tot op heden was deze regio een grote blinde vlek in provincie Antwerpen. In totaal is de uitbreiding goed voor 250.000 extra huishoudens en heel wat zelfstandige ondernemers, vrije beroepers en kmo’s. Zo kan Albert Heijn aan zowaar 60 procent van alle Vlaamse adressen boodschappen leveren.