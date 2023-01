Afbraak van leegstaande hoeve vergroot open ruimte en optimaliseert waterhuishouding in De Zegge

GeelDe provincie Antwerpen en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zijn een samenwerking aangegaan om een leegstaande boerderij in natuurgebied De Zegge in Geel-Ten Aard te slopen, om er zo open ruimte te creëren en de waterhuishouding te optimaliseren. Tegelijk wordt de verharding van het terrein opgebroken en afgegraven tot originele hoogte. Voor extra buffercapaciteit legt de provincie nog een oeverzone aan langs het Vijzelloopje, een provinciale waterloop.

In 2021 kocht de VLM de hoeve, stallingen en bijhorende grond aan de Roerdompstraat 17 in Geel. De hoeve stond al een tijd te verkommeren. Met de afbraak wordt opnieuw open ruimte gecreëerd en komen er extra mogelijkheden voor infiltratie en waterbuffering. De Vlaamse overheid subsidieert de uitvoering van de werken binnen de subsidieoproep Lokale Gebiedsdeal Droogte.

Bufferzone

Uitvoerende overheid is de provincie Antwerpen. Ze zal de gebouwen afbreken, de verharding uitbreken en de opgehoogde grond afgraven tot het originele niveau. Naast de waterloop het Vijzelloopje komt een bijkomende bufferzone voor waterberging.

“Dankzij die ingrepen kan het regenwater terug in de grond dringen om het grondwater aan te vullen en zo verdroging tegen te gaan”, klinkt het bij de provincie. “Door de opgehoogde grond weg te nemen, komt er meer buffervolume beschikbaar bij overstromingen. Dat leidt ertoe dat het risico op ernstige wateroverlast kleiner wordt. Na de werken worden de percelen ingericht voor landbouwgebruik, in afwachting van toekomstige ontwikkelingen in het gebied.”

De afbraak van de oude hoevegebouwen creëert niet enkel open ruimte, maar is ook een goede zaak voor de waterhuishouding. © provincie Antwerpen

Vallei van de Kleine Nete

Het project in de Roerdompstraat is een onderdeel van de gecoördineerde aanpak van de vallei van de Kleine Nete. “De omgeving van De Zegge is veel meer dan een prachtig stukje natuur en platteland. Doorheen de jaren werd al meer dan 17 miljoen euro geïnvesteerd om in de vallei van de Kleine Nete de waterhuishouding te verbeteren en het gebied te vernatten”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

“Cruciaal in de strijd tegen de klimaatverandering, maar ook voor de landbouwers in de omgeving is het belangrijk dat het grondwaterpeil niet verder zakt. Door dit leegstaand gebouw te slopen en de gronden opnieuw in te richten zetten we weer een stap vooruit en brengen we de Blue Deal in de praktijk.”

Vergunning

Jan De Haes (N-VA), gedeputeerde van waterbeleid, vult aan: “De Zegge is een labo voor toekomstgericht waterbeheer waar we voortdurend de waterhuishouding kunnen optimaliseren door te evalueren en bij te sturen. We herstellen het natuurlijke systeem zodat natuur en omgeving één geheel blijven vormen.”

Er werd een omgevingsvergunning aangevraagd voor de beschreven werken. De beslissing omtrent die vergunning wordt verwacht in het voorjaar van 2023. De afbraak zal dan kunnen doorgaan vanaf de zomer van 2023.

