AED-toestel in elk deeldorp

Geel Werken aan nieuwbouw voor opvang van minderjari­ge vluchtelin­gen gestart

Deze week is het nieuwbouwproject voor het lokaal opvanginitiatief (LOI) Den Ark voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen op Kwakkelberg in Geel van start gegaan. Midden 2023 zal het Den Ark, dat sinds 2005 gevestigd is in een verouderd pand in de Technische Schoolstraat, naar de nieuwbouw verhuizen.

18 maart