70 Oekraïners volgden deze zomer spoedcursus Nederlands: "De zomerklassen waren nog nooit zo talrijk”

Mol/Geel/WesterloTijdens de voorbije zomervakantie kregen anderstalige volwassenen in de regio wederom de kans om Nederlandse lessen te volgen bij CVO EduKempen. In Mol, Geel en Westerlo schreven er zich in totaal maar liefst 126 cursisten in, waarvan meer dan de helft de Oekraïense nationaliteit droeg. Ze kozen daarbij massaal voor de nieuwe welkomstmodule van het onderwijscentrum. “Hun motivatie om onze taal te leren is bijzonder groot”, zegt trajectbegeleider Niobe Ruts.

CVO EduKempen organiseert al enige tijd cursussen Nederlands voor anderstaligen, maar vanwege de grote instroom van Oekraïense vluchtelingen de voorbije maanden werden er deze zomer extra welkomstmodules op touw gezet. “Het opzet? Ervoor zorgen dat de Oekraïense vluchtelingen in onze regio niet te lang moesten wachten met Nederlands leren. Normaal konden ze pas aanpikken bij de start van het nieuwe schooljaar in september, maar velen wilden al sneller een basiskennis van het Nederlands verwerven”, zegt trajectbegeleider Niobe. “Om in het reguliere aanbod te kunnen starten is er namelijk een uitgebreide intakeprocedure. In deze welkomstmodule konden de nieuwkomers dan toch al een woordje Nederlands leren en zich al wat inleven in de Vlaamse cultuur.”

Quote Mensen vergeten regelmatig of zien niet in wat voor ongeloof­lij­ke inspanning een nieuwe taal leren wel niet vraagt in zo’n situaties Annelies Daems, Leerkracht Nederlands voor anderstaligen

De nieuwe welkomstmodules waren alvast een schot in de roos. Zo waren er in Mol twee modules van 6 en 29 cursisten, in Geel een groep van 14 cursisten en in Westerlo-Voortkapel een groep van 18 cursisten. “Omdat er in Dessel een grote groep Oekraïners verblijft, maar daar geen mogelijkheid was om een aparte module in te richten, zijn deze cursisten naar de vestiging in Mol gekomen”, legt Niobe uit. “Maar ook in onze andere vestigingen, zoals Turnhout en Hoogstraten, is de interesse om Nederlands te leren erg groot bij de nieuwe Oekraïners in ons land. Dat er nu zo veel cursisten waren voor onze welkomstmodules toont toch echt wel hun motivatie.”

Erkenning

De cursisten die de zomerschool succesvol afrondden, mochten maandag hun certificaat ontvangen van hun leerkrachten. “Van de 126 cursisten waren er maar liefst 116 geslaagd. Onder de Oekraïense vluchtelingen lag het slaagpercentage op dezelfde lijn. Ze hebben dat dus uitstekend gedaan. Velen van hen zullen ook doorstromen naar het eerste niveau Nederlandse les van ons reguliere aanbod”, zegt leerkracht Annelies Daems. “In de welkomstmodules hebben ze namelijk uitsluitend de basis geleerd. Zo leerden ze het alfabet, de cijfers, hoe ze zichzelf moeten voorstellen, etc. Een echte spoedcursus dus.”

Volledig scherm Bij de 126 cursisten op de zomerschool van CVO EduKempen in Mol, Geel en Westerlo zaten maar liefst 70 Oekraïners. © Markant Fotografie

Tijdens deze modules merkte Annelies ook meteen dat de Oekraïners heel veel aan elkaar hadden in de lessen, ondanks dat het vaak ook een zeer gevarieerde groep was. “Mannen, vrouwen, jong, oud, ongeschoolde arbeiders en hoogopgeleide professoren: ze zaten allemaal samen in de les om onze taal te leren”, zegt ze “En dat valt niet te onderschatten. Mensen vergeten regelmatig of zien niet in wat voor ongelooflijke inspanning een nieuwe taal leren wel niet vraagt in zo’n situaties. ‘Leer toch Nederlands’, horen de anderstaligen in ons land maar al te vaak. Maar dat is veel makkelijker gezegd dan gedaan. Je hebt immers niet altijd in de hand hoe snel je een taal leert. De inspanning die onze cursisten dagelijks leveren, is bewonderingswaardig en verdient erkenning”, zegt Annelies.

Oproep

De leerkracht wil dan ook een warme oproep lanceren. “Het is ontzettend belangrijk om een taal te oefenen met moedertaalsprekers, maar onze cursisten krijgen daartoe vaak niet de kans. Dus ken je iemand die onlangs naar België is gekomen, maar nog niet veel Nederlands spreekt? Steek dan zelf eens een hand uit en geef hen de kans om hun Nederlands te gebruiken in het dagelijkse leven. Mensen ontmoeten is namelijk ontzettend moeilijk in België, en zeker als er een taalbarrière is”, zegt ze. “Zijn de eerste stappen gezet? Schakel dan zeker niet over op het Engels als het even niet vlot. We doen dat vaak automatisch uit vriendelijkheid, om het makkelijker te maken. Maar daar zijn anderstaligen niet door geholpen. Het is misschien even ploeteren, maar ze komen er wel als wij hen ondersteunen”, besluit ze.

