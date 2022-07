26 gestolen fietsen teruggevonden tijdens huiszoekingen: twee verdachten gearresteerd

Turnhout/Oud-Turnhout/Beerse/Kasterlee Tien chauffeurs kijken te diep in het glas

In de nacht van zaterdag op zondag voerde de Politie Regio Turnhout WODCA acties in de omgeving van de Binkenstad. Zo trokken ze op pad in Beerse, Kasterlee en Oud-Turnhout.

10 juli