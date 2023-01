25 minuten file op E313 richting Antwerpen door ongeval ter hoogte van Geel-West: linkerrijstrook versperd

Retie/Balen Ook burgemees­ters van Retie en Balen verzetten zich tegen verplichte fusies: "Het is onze taak om kort bij de inwoners te staan, niet verder weg te kruipen”

Vorige maand ondertekenden 21 burgemeesters het burgemeestersfront om meer duidelijkheid te vragen over de verplichte gemeentefusies die in de lucht hangen. Onder hen ook burgervaders Patrick Geuens (Nieuw Retie) van Retie en Johan Leysen (CD&V) van Balen. Zij zien een verplichte fusie met omliggende gemeenten niet zitten. “Wij hebben onze eigenheid als landelijke gemeente en die willen we ook behouden”, zegt Geuens.

