2 miljoen keer bedankt! Deze Geelse verhalen hebben jullie het meest geraakt in 2022: van het ouder koppel dat gewekt werd door inbrekers tot de platenzaak waar Bruce Springsteen fan van is

Het meest gelezen artikel van afgelopen jaar ging over de homejacking bij Jules Wuyts (78) en Judith Loockx (80). Het ouderpaar uit Geel beleefde in augustus de schrik van hun leven toen er plots drie inbrekers in hun slaapkamer stonden. “Ze riepen in gebrekkig Nederlands dat ze van de politie waren, maar vooral dat ze op zoek waren naar gold, gold! Ik begon te vloeken en te roepen, maar dat stelden ze niet op prijs”, zei Jules. Eens ze hun buit hadden, sloten ze het koppel op.

Rechtbankstukken

Nog meer agressie was er bij G.C., die voor de rechtbank moest verschijnen voor herhaaldelijk partnergeweld. Na eerdere slagen wilde het slachtoffer de relatie nog een kans geven. Maar na een nieuw avondje uit werkte G.C. zijn vriendin tegen de grond. “Ze rolde zich in een bolletje om zichzelf te beschermen. Maar hij bleef op haar stampen”, klonk het bij de burgerlijke partij.

Rechtbankstukken waren populair in 2022. Zo was er ook nog de 53-jarige poetser die het vijfjarig dochtertje van zijn klanten seksueel misbruikte. De beklaagde stond eerder al terecht voor exhibitionisme. Tijdens het audiovisueel verhoor van het meisje bleek dat de poetser geregeld naar de kamer van het meisje kwam om te knuffelen en te kussen. Op haar slipje werden volgens de advocaat van de ouders sporen van sperma gevonden.

Merkwaardig ongeval

Volledig scherm Bart Lauwers houdt aan het ongeval een elleboogfractuur maar ook een wrang gevoel over. © Wouter Demuynck

Nog een veelgelezen stuk was de oproep van Bart Lauwers aan getuigen om zich te melden nadat hij het slachtoffer werd van een ongeval met een ietwat bizarre afloop. Op 9 november reed een chauffeur Bart op zijn fiets aan. Hij toonde zich wel erg hulpvaardig door hem thuis af te zetten en zijn spullen ook nog mee naar binnen te brengen. Toen hij nadien zogezegd zijn papieren in zijn wagen ging halen, verdween hij met de noorderzon. “De chauffeur was na het ongeval ijzig kalm en maande voorbijgangers aan om door te rijden, waardoor de politie er niet werd bijgehaald”, zei Bart.

Fietser belandt in kanaal en sterft

Bart kon het gelukkig nog navertellen. Een 73-jarige wielertoerist had in maart minder geluk. De man overleed tijdens een fietstochtje op het jaagpad langsheen het Albertkanaal in Geel. Hij werd vermoedelijk onwel, waarop hij in het water viel.

Politieagent berooft zich van het leven in politiekantoor

Nog in maart was er de wanhoopsdaad van een Geelse politieagent in het commissariaat van de lokale politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. De man beroofde zich van het leven met het dienstwapen van een collega nadat hij eerder als vermist was opgegeven.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.

Bruce Springsteen eert Geelse platenzaak

Gelukkig was er ook nog luchtiger nieuws. Platenzaak Tony’s Muziekhuis pakte eerder in december uit met een etalage volledig gewijd aan ‘Only The Strong Survive’, het nieuwe album van Bruce Springsteen. En dat ging niet onopgemerkt voorbij. The Boss zelf postte een foto van de Geelse platenwinkel op zijn Twitter.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

