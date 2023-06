Wie geeft kerk van Vurste een nieuwe bestemming?

Boekbind­ster Marlies Dekimpe (29) is laureate van Ambacht in de Kijker: “In tijden waarin alles snel op Instagram moet staan, wil ik net vertragen”

Als negenjarig meisje verdiepte Marlies Dekimpe uit De Pinte zich in de kunst van de kalligrafie en twee decennia later mag ze zich ook bijna volleerd boekbindster noemen. Als één van de tien laureaten in de wedstrijd Ambacht in de Kijker kan ze ineens korte metten maken met het misschien wat stoffige imago van het boekbinden. “Net doordat iets niet perfect is, komt het tot leven”, zegt Marlies.