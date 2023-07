WEER. Regenbuien, maar soms ook zon in Gavere vandaag

Politiezo­ne zwaait korpschef uit: " Boeiende job waar ik op korte tijd veel heb moeten leren”

Er waait binnenkort een nieuwe wind in politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem. Korpschef Jan De Sutter gaat op 1 juli met pensioen en geeft de fakkel door na vijftien jaar in de zone. De nieuwe korpschef, Tom De Saveur uit Sint-Lievens-Houtem, neemt het van hem over. Met Jan De Sutter blikken we terug 15 jaar korpschef.