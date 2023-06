WEER. Kans op bewolking vanochtend in Gavere

Oudenaarde verwerpt ruimtelijk beleids­plan van de provincie: “Onrealis­tisch, slecht geformu­leerd en zeker niet gedragen door de bevolking”

De Oudenaardse gemeenteraad formuleert unaniem een negatief advies over het ruimtelijk beleidsplan ‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen’. Dat plan wil onder meer extra ruimte creëren in de provincie en het wonen vooral concentreren in bovenlokale kernen en steden. “Samen met de omliggende steden en gemeenten stellen we heel wat vragen bij dit beleidsplan: wat is de impact voor onze inwoners en onze bedrijven? Hoe realistisch is dit plan? Er is nog heel wat onduidelijkheid over zowel juridische als financiële aspecten”, motiveert burgemeester Marnic De Meulemeester waarom Oudenaarde “neen” zegt.