Voetbalclub KSC Dikkelvenne toont WK Voetbal in Isorex Arena in Gavere

OUDENAARDE Arbeidsau­di­teur slaat met blozende wangen alarm over schrijnen­de toestand in zijn eigen arbeids­recht­bank: “Rolstoel­ge­brui­kers geraken zitting­zaal niet meer in”

Wie voor een geschil naar de arbeidsrechtbank in Oudenaarde moet, geraakt er met een rolstoel niet meer binnen en al zeker niet in de zittingzaal. “Onze lift is al meer dan twee maanden stuk en niemand weet wanneer en of ze ooit gerepareerd wordt, want het water sijpelt hier door het dak”, alarmeert arbeidsauditeur Jan Vermeir met een gevoel van plaatsvervangende schaamte.

6:58