Voetbalclub KSC Dikkelvenne serveert mosselen, paling en ham op Lekkerbekfeest

Na een tussenstop in de Isorex Arena, zal het Lekkerbekfeest terug plaats vinden in de kantine van de voetbalclub aan de Hofkouter in Dikkelvenne. Er is keuze uit Zeeuwse Jumbo mosselen, ovengebakken ham en paling op z’n Dikkelvens.

Inschrijven kan op de telefoonnummers 09/390.84.64, 0497/53.24.71, 0477/53.48.31, 09/384.33.91 (kantine) of via de link via de link https://form.jotform.com/202272032045339