Vier dagen zomerkermis in Gavere met loopfietsenrace en veel muziek

Gavere BELOOFD IS BELOOFD. Krijgt Gavere een Markt die iedereen kan charmeren? Wordt hartje Asper verkeers­vei­li­ger? En wanneer kunnen bedrijven op de Meire terecht?

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Gavere. Wordt de Markt er effectief een plein dat “de behoeften van alle gebruikers verzoent”? Slaagt het bestuur erin om de doortocht in Asper verkeersveiliger en -leefbaarder te maken? Wanneer komen de eerste bedrijven op de Meire?

12 mei