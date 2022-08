Vernieuwde Valeir-fietsroute feestelijk ingereden

RONSE REEKS. Huizen van vertrouwen: “Iets voor de slaapkamer? Dan moeten we bij Spiers zijn”

In 1881 startte Leopold Spiers in de Hoogstraat zijn winkel met algemene textielwaren en matrassen. 141 jaar en vijf generaties later discussiëren zijn kleinzoon Henry (85), achterkleinzoon Jo (61) en achter-achterkleinzoon Henry (25) Van den Daele in de showroom op het Franklin Rooseveltplein over een gepaste aanpak met het oog op de toekomst. “Economisch moeilijke tijden? Het is altijd crisis, nooit iets anders gekend.”

