Twee maand verkeershinder door heraanleg kruispunt Grenadierslaan op N60: “Verkeerspunt veiliger maken voor fietsers”

Dansleraar op non-ac­tief gezet na grensover­schrij­dend gedrag met minderjari­ge: “Ik lig wat in de knoop met mezelf...”

“Alles gebeurde in een ongedwongen sfeer en fysiek contact was er nooit. Maar ja, ik ben fout geweest.” Een 33-jarige dansleraar van vereniging MOVEZ uit Zottegem is op non-actief gezet nadat grensoverschrijdend gedrag met een 15-jarig lid aan het licht kwam. Opvallend: het jaarlijkse optreden van de vereniging ging afgelopen weekend door. Pikant detail: de dansleraar is ook de oprichter en voorzitter van MOVEZ.