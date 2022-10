Twee gewonden bij ongeval in Molenstraat

Zwijnaarde Kettingbot­sing op E17 in Zwijnaarde: rijbaan vrijge­maakt

Op de E17 in Zwijnaarde is vrijdagmorgen een kettingbotsing gebeurd. Daarbij raakten zeven voertuigen betrokken. Dat hebben het Vlaams Verkeerscentrum en de brandweerzone Centrum gemeld. Twee personen werden naar het ziekenhuis gebracht, maar er is geen sprake van levensgevaarlijke verwondingen. De rijbaan is intussen ook opnieuw vrijgemaakt.

10:55