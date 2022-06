Twee fandorpen, heel wat randanimatie en Breydelfeest als afsluiter: Gavere maakt zich op voor BK tijdrijden

Waar kijken?

Iedereen kan natuurlijk gratis het parcours op om er een plekje langs het traject te kiezen om de renners aan te moedigen. Voor wie liever alle actie tijdens het BK ziet: dicht bij de vertrek- en aankomstplaats zijn er twee fanzones, op de hoek van de Molenstraat en de Vluchtenboerstraat (parking Okay Gavere) en iets verderop in de Molenstraat richting Dikkelvenne (tegenover brouwerij Contreras). In de fandorpen beleef je het wielerfeest vanop de eerste rij. In de fanzone aan de Molenstraat staat bovendien een groot scherm om de koers te volgen. De fanzones openen om 11 uur. Als het te druk zou worden, kan de toegang tijdelijk worden afgesloten.

Reuzen van renners

Breydelfeest na afloop

Als de laatste renner over de streep is gereden, is het feest in Gavere nog lang niet afgelopen. In de fanzone in de Molenstraat begint om 17.30 uur een Breydelfeest met live muziek van de Studentenfanfare Ghendt en de intussen vermaarde Breydelpan. Wie wil meesmullen van de reuzenpan, moet op voorhand reserveren (10 euro) in De Poort, bij VC Felco Gavere of bij Breydel. De opbrengst gaat naar een goed doel. Fox and the Bullocks zijn de muzikale afsluiters.