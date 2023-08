Dodelijk ongeval verscherpt discussie over zwemmen in de Donk: “Beter afgebaken­de zone dan verbod dat tóch wordt genegeerd”

Het tragisch ongeval aan de Donk, dat woensdag het leven kostte aan een jongen van 15 jaar, hervoedt de discussie over het invoeren van een afgebakende en gecontroleerde zwemzone in de Donk. Zwemmen in de Donk is verboden en wat burgemeester Marnic De Meulemeester betreft, blijft dat ook zo. Maar zou een afgebakende zone ervoor kunnen zorgen dat de Donk minder gevaarlijk wordt? “Je zal nooit kunnen beletten dat mensen elders de vijver induiken.”