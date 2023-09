Sport and Friends stuurt mountainbikers in het donker op pad

Nieuwe opstelling moet voor aangename­re markterva­ring en betere verkeers­door­stro­ming zorgen

De wekelijkse dinsdagmarkt in Zottegem steekt vanaf 12 september in een nieuw jasje. “We merkten dat de ruime inplanting van de kramen niet meer optimaal was. Daarom werkten we de voorbije maanden samen met de marktkramers een nieuw marktplan uit", zegt schepen van Middenstand Brecht Cassiman (N-VA). Hoe ziet dat nieuwe marktplan eruit?