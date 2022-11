Sinterklaaszoektocht van 16 november tot 6 december

Izegem/Gullegem/Gent Politie krijgt verloren portefeuil­le met drugs opgestuurd: eigenaar krijgt werkstraf voor drugshan­del

De Gentse politie kreeg van een eerlijke vinder de verloren portefeuille van een 22-jarige jongeman uit Izegem opgestuurd. Een mooi gebaar, alleen bleek er een zakje ketamine in de portefeuille te zitten. Omdat hij op de Gullegemse jeugdfeesten wat later ook met xtc-pillen aan de ingang en in zijn tent betrapt werd, kreeg de jongeman dinsdag van de rechter in Kortrijk een werkstraf van 90 uren.

15 november