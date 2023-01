Scoutsleider Robin (18) sterft in tragisch ongeval: “Hij had vrijdag nog zijn examen rechten afgelegd en was even gaan ontspannen in het jeugdhuis”

Zottegem Organisato­ren Rondedorp Velzeke in zak en as: "Al heel wat voorberei­din­gen getroffen"

De organisatoren van het Rondedorp tussen in Velzeke zitten in zak en as. Het nieuws dat Flanders Classics Zottegem dit jaar links laat liggen, sloeg bij hen in als een bom. “We wisten wel dat er een parcourswijziging was. Maar dat ze de kasseien van de Paddestraat gingen schrappen, hadden we niet zien aankomen", zegt een teleurgestelde Tim Pede.

19 januari