Scoutsfuif Aspèr Totale voor het eerst met bierpong

judo Xander Simoens na brons in Poznan: “Pas tweede­jaars U21 en toch al recht­streeks gekwalifi­ceerd voor EK”

Xander Simoens is dankzij brons op de European Cup in het Poolse Poznan zeker van een selectie voor het Europees kampioenschap judo in Den Haag (7-9/9). Voor de 18-jarige Asperling, student aan het VTI in Deinze, het eerste podium op dat niveau.