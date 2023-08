Erfgoed­sprok­kel voor bronnen­dorp Dikkelven­ne: wandeling vertelt verhaal van Heilige Christiana

In Dikkelvenne werd de 54ste Erfgoedsprokkel voorgesteld. De Erfgoedsprokkels zijn een reeks van de Provincie en geven beknopte cultuurhistorische uitleg over plaatsen in Oost-Vlaanderen. “In het bronnendorp Dikkelvenne werd een wandeling uitgestippeld die het verhaal vertelt van de Heilige Christiana. Het Christianadomein bleek de perfecte uitvalbasis voor deze wandeling", zegt gedeputeerde voor Erfgoed An Vervliet.