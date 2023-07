Tuin microbakke­rij Pancito wordt zomerbar: “Van ontbijt tot pizza’s: alles is versbereid”

Voor een hapje en een drankje in een groene omgeving, kan je vanaf woensdag 19 juli terecht bij Pancito in de Kasteellaan in De Pinte. Pieter Claeys (33) en Ine Keppens (30) openen er een zomerbar waar je kan komen ontbijten of picknicken en ‘s avonds bakt Pieter er verse pizza’s.