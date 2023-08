Update Illegale rave in Zevergem voorbij na duidelijke afspraak met politie: “Ravers moesten om 14 uur weg zijn”

Aan de Trekweg in Zevergem was tot zondagnamiddag een illegale raveparty aan de gang. Sinds de nacht van zaterdag op zondag zouden enkele tientallen feestvierders zich daar verzameld hebben. Verschillende buurtbewoners klaagden op sociale media over geluidsoverlast, én over het feit dat de politie niet ingreep, maar zij maakten vannacht al duidelijke afspraken met de ravers.