Slachtof­fer apparte­ments­brand nog steeds in levensge­vaar

Het slachtoffer van de appartementsbrand donderdag op de Heldenlaan in Zottegem verkeert nog steeds in levensgevaar. De 65-jarige vrouw werd diezelfde dag nog overgebracht naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek.