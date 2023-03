Partij Groen neemt uitdrukkelijk afstand van insinuaties over fraude: “Dit gaat toch echt te ver”

Hoe hard een valst gerucht op sociale media kan inslaan, is vrijdag gebleken op het politieke toneel in Gavere. Op de Facebookpagina “Asper: mobiliteit”, die hij beheerd onder het pseudoniem WA RD had Ward Van Nieuwenbergh gewag gemaakt van het ontslag van een gemeentelijk ambtenaar. “Iets met onmiddellijk ontslag en fraude”, stond er. In de loop van de dag is het bericht verwijderd. Maar het kwaad was geschied. In een reactie liet burgemeester Denis Dierick (Open Vld) weten dat de gemeente op het “compleet valse bericht” zou reageren met een klacht.

Nadrukkelijk afstand

Ward Van Nieuwenbergh was bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen kandidaat van de oppositiepartij Groen. Daar laat intussen ook aanvoerder Jef Vermaere weten, dat zijn partij zich nadrukkelijk afstand neemt van de beweringen én van de auteur ervan. “Ik heb aan het college en betrokken ambtenaar laten weten dat Groen zich hier volledig van distantieert. Sedert Ward Van Nieuwenbergh verzaakte aan het mandaat in BCSD, zijn onze wegen gescheiden. Ik erger me al langer aan bepaalde van zijn interventies, maar met dit exploot gaat hij toch echt te ver. Ik heb hem gevraagd om tekst en uitleg te geven over zijn insinuaties, maar je ziet op de screenprint van zijn Facebookpost dat hij daar niet op wil antwoorden. Ik heb dan het bestuur geïnformeerd en gevraagd of er überhaupt ergens iets gebeurd is dat hier mee verband houdt. Wat uiteraard niet het geval was, zoals we allemaal wel al verwachtten. Groen en ikzelf distantiëren zich uitdrukkelijk van deze insinuaties”, benadrukt Vermaere.