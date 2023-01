Nu inschrijven voor tweedehandsbeurs Gezinsbond Gavere

Merelbeke Klant danscafé in Merelbeke even in levensge­vaar na steekwonde met gebroken glas in keel maar intussen stabiel: “Het is kantje boord geweest”

Bij een zware vechtpartij in het eet- en danscafé Shack op de Hundelgemsesteenweg in Merelbeke raakten vrijdagnacht vier personen gewond. Eén man werd met een gebroken bierglas in de keel gestoken en was zelfs even in levensgevaar. Maar hij is intussen stabiel. “Het was geen vechtpartij. Hij is koudweg aangevallen", klinkt het bij familie. Het parket stuurde een opsporingsteam ter plaatse om de omstandigheden in kaart te brengen maar wil verder geen informatie kwijt zolang het onderzoek loopt.

