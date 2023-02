Nu inschrijven voor Grote Gaverse Lenteschoonmaak

“Schrijf je in en maak je straat, je buurt of je favoriete plekje in Gavere schoon. Hergebruik je materiaal van vorige edities zoveel mogelijk maar je kan ook vuilniszakken, handschoenen, een fluohesje en grijper afhalen in De Poort aan de Markt”, zo luidt de oproep. Wie deelneemt, doet niet alleen een nuttig werk, maar maakt ook kans op Gaverebonnen of zelfs een weekendje weg.