Nog meer volk in Isorex-arena voor helaas nog slechtere WK-match

Gentbrugge Nieuwe trend: het bedrijfs­bos. “Voor het milieu én voor het team”

In de Gentbrugse Meersen is zaterdag 1 hectare bos aangeplant, door de medewerkers én op kosten van ingenieurs- en architectenbureau Evolta. Over enkele maanden doen autobouwer Volvo en charcuteriebedrijf Ter Beke hetzelfde. “Het gebeurt inderdaad steeds vaker", zegt Dajo Hermans van Forest FWD, die gronden zoekt om de bossen aan te planten, “en daar kunnen we alleen maar blij om zijn.”

27 november