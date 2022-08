Nele Melkebeke (Groen) verlaat verbitterd het politieke toneel: “Meerderheid toont geen respect of transparantie”

Geen vertrouwen, geen transparantie

“Transparantie naar de gemeenteraadsleden van de oppositie is er niet, vertrouwen evenmin”, gaat ze verder. “Er wordt vaak niet in het belang van de Gaverse bevolking beslist. De immobiliensector heeft te veel in de pap te brokken in onze gemeente. Gevaarlijke verkeerssituaties worden net aangepakt. Vandaar mijn beslissing om na vier jaar in de gemeenteraad de gemeentepolitiek (voorlopig) van aan de zijlijn te volgen. Mijn opvolger zal er ongetwijfeld met meer energie tegenaan gaan. Ondertussen focus ik liever op concrete projecten met mensen die vooruit willen”, klinkt Melkebeke vrij bitter.

Voor de bestuursmeerderheid heeft ze nog een boodschap. “Stem alstublieft wat goed is voor de Gaverse bevolking. Stel jullie open op en durf kritisch te zijn - ook naar jullie eigen beleid toe. Het is dringend tijd voor een andere, betere politieke cultuur in Gavere”, besluit Melkebeke. Maar zelf heeft ze daar dus geen zin meer in.