Mug gaat over de kop op weg naar interventie en belandt in tuin

Gent DinoShark, de grootste reizende tentoon­stel­ling van Europa, landt in Flanders Expo

2 september Op zoek naar een fantastisch uitje na de eerste (halve) schoolweek? Flanders Expo is de place to be. Daar is er zaterdag en zondag DinoShark, een indrukwekkende tentoonstelling rond haaien en dinosauriërs, met robots, opblaasbare constructies en archeologie.