Mieke Baudelet stelt ‘Dierenbos’ Got Talent’ voor in de Gaverse bib: “Hier moest ik een jaar op wachten”

RONSE Utexbel, het zonevreem­de textielbe­drijf dat al 30 jaar van procedure naar procedure gaat: “We zijn geen 3M, verhuizen is trouwens onmogelijk”

Op 2 maart beslist Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) over de milieuvergunning van het textielbedrijf Utexbel voor zijn site op de César Snoecklaan. Wanneer de minister geen nieuwe vergunning zou toekennen, bestaat de kans dat 900 werknemers per definitie werkloos worden. Utexbel, nog één van de weinig bedrijven die afstammen van de tijd dat Vlaanderen nog een textielreus was, is al tientallen jaren het onderwerp van talloze juridische procedures. Het bedrijf spreekt nu, voor het eerst sinds lang, openlijk over hun imago én de toekomst.

28 februari