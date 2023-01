Luc wint met restauratie Duiventoeren eerste Erfgoedprijs Asper

Het was zijn zoektocht naar eens stuk bouwgrond, die Luc dit twee jaar geleden naar Asper bracht. Bij de verkaveling van een terrein aan de hoek van de Steenweg en de Landdijk in Asper waren de bouwloten in 2019 vlot van hand gegaan, behalve één: in het terrein waarop nog een oude toren stond, had niemand interesse. Reden: de bouwvallige duiventoren die erop stond.

Openstellen

“Ik raakte gefascineerd door dat bouwwerk en heb toen beslist om het terrein te kopen. Intussen is de toren zo goed als helemaal gerestaureerd. Het is mijn bedoeling dat niet ik alleen van dit stukje erfgoed geniet: ik denkt dat de toren een zeer leuke locatie is voor de organisatie van bijvoorbeeld exposities en recepties. Ik wil dat de Asperse gemeenschap hier ook iets aan heeft”, vertelt Luc.

Het verhaal van de ingenieur uit De Pinte die plots een erfgoedliefhebber én -redder werd, wordt in Asper goed onthaald.

Erfgoed Asper, een initiatief van Ward Van Nieuwenbergh, heeft aan de restauratie van de Duiventoren de eerste Ergoedprijs Asper toegekend. De uitreiking gebeurde in de vroegere pastorie van Asper. Ook die was genomineerd, net als Leefbaar Asper, de beweging die belet heeft, dat een in Asper geplande verkaveling met 200 woningen er niet is gekomen.