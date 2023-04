Klankennest brengt interactief concert voor peuters en kleuters in de bib

De Kapper 9700 krijgt plaatsje in ‘Gault&Millau voor schoon­heids­sa­lons’: “Je haar laten verzorgen is bij ons een hele belevenis”

De Kapper 9700 in Oudenaarde is opgenomen in de Eleganza International, een gids die de allerbeste schoonheidssalons in de Benelux selecteert. “Dit is eigenlijk de Gault&Millau van de kapperszaken. We zijn compleet verrast dat ze hier geweest zijn”, zeggen Kemal Calik en Kris Van herck. En toch: speciaal is hun kapperszaak toch wel.