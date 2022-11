Kinderen aan de slag met papier, klei, takjes en veren op Kunstendag in de bib van Gavere

TEAM KEISSE. Kinesist Frank Wezenbeek behandelde de Gentse pistier meer dan 20 jaar: “Iljo was niet de grootste showman, hij sprak liever met de pedalen”

De Zesdaagse van Gent is dit jaar een eeuw oud, maar deze editie zal toch vooral rond Iljo Keisse draaien. De Keizer van ‘t Kuipke rijdt zijn laatste Zesdaagse. Hij won de wedstrijd maar liefst zeven keer op de snelste piste ter wereld en wordt op handen gedragen door het publiek. Wij spraken met zes mensen die belangrijk waren in het leven van Keisse over hoe zij Iljo’s laatste zesdaagse beleven. We vlijen ons neer op de massagetafel en leggen vandaag ons oor te luisteren bij Iljo’s kinesist Frank Wezenbeek. “Door zijn enorme stuurvaardigheid heeft hij weinig blessures gekend.”

