Jongerenfanfare Sinte-Cecilia Gavere wint Stoepkrijtwedstrijd van Gezinsbond Gavere

Vlaamse Ardennen/Denderstreek 5 tips voor het zonnige weekend in de Vlaamse Ardennen en de Dender­streek

Wat brengt het weekend? Mooi weer is alvast voorspeld. Dus trekken we voor onze tips vooral naar buitenactiviteiten. Met oude brommers over de hellingen van de Vlaamse Ardennen crossen of met de fiets door de bossen? In Aalst willen ze met een optocht van hun Ros Balatum “die van Deiremonne” eens plagen. Of wordt het meezingen op de Schlagerparade voor een goed doel in Geraardsbergen?

12 mei