Inbrekers stelen geld en juwelen in appartement

Merelbeke Schoenen Torfs opent pop-up voor één dag... in rusthuis: “Onze bewoners nog eens laten genieten van namiddagje shoppen”

Bewoners, personeel en mantelzorgers van rusthuis Berkenhof in Merelbeke kunnen donderdag tussen 14 en 17 uur snuisteren tussen vijfhonderd paar schoenen en een collectie handtassen in de pop-upstore van Schoenen Torfs. Die opent er een schoenenwinkel-voor-één dag. Op 22 maart wordt het experiment herhaald in rusthuis Heilig Hart in Sint-Niklaas en nadien misschien in heel Vlaanderen.

9 februari